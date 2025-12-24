Salerno malore per una giovane in centro | paura su Corso Vittorio Emanuele
Una giovane ha accusato un improvviso malore nel pomeriggio di oggi mentre passeggiava lungo Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. L'episodio potrebbe essere riconducibile a un presunto abuso di sostanze alcoliche.Il divietoIn merito all’accaduto, si ricorda che vige il divieto assoluto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
