Sala riscopre l’assessore alla Sicurezza

La tempesta giudiziaria sull'urbanistica con la richiesta di arresto (poi annullata dalla Cassazione) per l'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi. La vendita dello stadio di San Siro portata a casa con l'aiutino di Forza Italia e la rivolta in aula di un pezzo della maggioranza. L'emergenza sicurezza e baby gang che non molla, anzi. «Siamo alla fine di un anno che è stato duro e faticoso» è l'incipit del discorso di fine anno ai cronisti del sindaco Beppe Sala. Partendo dal fondo, spiega che il rimpasto di giunta slitta a dopo le feste (non ha trovato ancora la quadra con Verdi e Pd) ma al 12esimo assessore che manca dopo l'uscita di Tancredi cederà le delega alla Sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

