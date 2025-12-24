MILANO – “Ancora una volta devo dire che Milano non è esattamente nel cuore del governo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del brindisi di Natale con la stampa. “Non voglio commentare temi che esondano rispetto alla città ma sembra che la manovra penalizzi Milano – ha aggiunto -, con un taglio di 15 milioni sulla M4, il trasporto pubblico è sempre il grande penalizzato in ogni manovra, ed è un servizio che i cittadini sentono come il più necessario”. C’è poi il tema delle risorse per la polizia locale, con il decreto anticipi che ha istituito un fondo per gli straordinari dei vigili durante le Olimpiadi “però non è attingibile da Milano – ha detto ancora Sala – Noi chiediamo o fondi o di derogare perché in quel periodo ci sarà bisogno di fare tanti straordinari”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sala: “Nella manovra Milano non è nel cuore del governo”

Leggi anche: Manovra, Beppe Sala: «Milano non è nel cuore del governo»

Leggi anche: Il sindaco Sala: "Milano non è nel cuore del governo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manovra Beppe Sala | Milano non è nel cuore del governo.

Milano, Sala a tutto campo verso il 2026: “Sì a un assessore alla Sicurezza. La manovra? Il Governo non ci ama” - Per la riabilitazione di Tancredi provo soddisfazio ... msn.com

Affitti brevi a Milano, Sala: «Locazioni, giusta la stretta della manovra finanziaria: per noi rischio tagli» - Il riverbero delle decisioni adottate a Palazzo Chigi si propaga per chilometri, fino a Palazzo Marino. milano.corriere.it

Affitti brevi, a Milano un business da 950 milioni di euro in continua crescita (manovra permettendo...) - Nella bozza della nuova manovra di bilancio, la cedolare secca sugli affitti brevi potrebbe salire dal 21 al 26%. affaritaliani.it

Il sindaco Sala punge su manovra e sicurezza: “Milano non è nel cuore del governo” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

“Ancora una volta devo dire che Milano non è esattamente nel cuore del governo”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato la manovra economica, a margine del brindisi di Natale a Palazzo Marino, con i cronisti. “Non voglio commentare temi ch - facebook.com facebook