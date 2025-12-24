Sala a tutto campo verso il 2026 | Sì a un assessore alla Sicurezza La manovra? Il Governo non ci ama

Durante il tradizionale brindisi natalizio a Palazzo Marino, il sindaco Giuseppe Sala ha sottolineato l’importanza di rafforzare la squadra di giunta, in particolare sul fronte della sicurezza. Con uno sguardo rivolto al 2026, ha evidenziato la necessità di assumere un assessore dedicato a questa area, commentando anche le criticità della manovra governativa e la posizione del Governo nei confronti del Comune.

"La squadra di Giunta deve essere rinforzata sul fronte della Sicurezza ". Il sindaco Giuseppe Sala accoglie i cronisti nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino per il tradizionale brindisi natalizio e indica le priorità politiche per i prossimi mesi. La prima citata è proprio la sicurezza ("fino a qualche mese fa i milanesi mi chiedevano sempre del futuro dello stadio di San Siro, ora mi chiedono della sicurezza in città"). Il primo cittadino entra nel merito del confronto delle ultime settimane con i partiti della maggioranza di centrosinistra, da Pd ad Azione fino ai Verdi: "Ci sono due temi, Sicurezza e Disagio giovanile, ma un solo assessore da nominare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sala a tutto campo verso il 2026: "Sì a un assessore alla Sicurezza. La manovra? Il Governo non ci ama" Leggi anche: Sala potrebbe dare la delega alla sicurezza a un (nuovo?) assessore Leggi anche: Il governo accelera sulla manovra: sconti fiscali, tagli alla Rai e fondi per la sicurezza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sala a tutto campo verso il 2026: Sì a un assessore alla Sicurezza. La manovra? Il Governo non ci ama; Serie C girone A. Il Vicenza non si ferma più: le parole di mister Gallo; Le Pagelle | Torres: Sala e Antonelli sono due lottatori, questa squadra non vuole mollare; Coppa Emilia, al via gli ottavi di finale: domenica 21 dicembre sfide da dentro o fuori. Sala a tutto campo verso il 2026: "Sì a un assessore alla Sicurezza. La manovra? Il Governo non ci ama" - Per la riabilitazione di Tancredi provo soddisfazio ... msn.com

Tutto esaurito domenica pomeriggio in Sala Del Grande per il concerto " '", secondo appuntamento del progetto " ". Il coro femminile "Le Magnaghine" dell'istituto Il Rusconi diretto dalla Maestra Luisa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.