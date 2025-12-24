sabrina colle la compagna di sgarbi annuncia una causa contro evelina sgarbi e mediaset

La compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, ha annunciato che farà causa alla figlia del critico d’arte, Evelina, al suo avvocato e alle reti Mediaset. Rompe così il silenzio sulla vicenda che la coinvolge insieme alla figlia del critico d’arte. Una decisione che arriva dopo la richiesta, rigettata dal giudice tutelare, di un tutore di sostegno per Vittorio Sgarbi. È stata disposta una perizia medica per verificare la capacità di prendere decisioni in autonomia. Anche il matrimonio è stato rinviato. Il provvedimento, infatti, smentisce in ampia misura, direi per l’80%, la linea sostenuta dalla controparte”, ha sottolineato in una nota Sabrina Colle, “richiedendo un ulteriore approfondimento limitatamente alla gestione straordinaria del patrimonio e dei diritti personalissimi” di Sgarbi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

