Sabrina Colle denuncerà Evelina Sgarbi e Mediaset
La compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, ha annunciato che procederà per vie legali contro Evelina e le reti Mediaset che hanno permesso alla giovane di "diffondere false notizie sul suo conto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Vittorio Sgarbi sbotta: “Basta illazioni calunniose sulla mia salute, le nozze abbiamo deciso io e Sabrina di rinviarle. Mia figlia Evelina nel mio testamento? Mi tocco le ... - Il critico d'arte commenta la decisione del tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di un amministratore di sostegno ... ilfattoquotidiano.it
Vittorio Sgarbi tuona contro la figlia Evelina, dal matrimonio allo stato mentale: "Si preoccupi del suo" - Nuovo attacco da parte di Vittorio Sgarbi alla figlia Evelina: il commento sul matrimonio con Sabrina Colle "congelato" e la frase sullo stato mentale ... virgilio.it
Sabrina Colle compagna di Vittorio Sgarbi contro Evelina, pronte azioni legali anche contro Mediaset - Sabrina Colle annuncia una causa contro Evelina Sgarbi e Mediaset per la "manipolazione" sul tema del matrimonio, ora rimandato ... virgilio.it
