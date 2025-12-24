La compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, ha annunciato che procederà per vie legali contro Evelina e le reti Mediaset che hanno permesso alla giovane di "diffondere false notizie sul suo conto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sabrina Colle denuncerà Evelina Sgarbi e Mediaset

Leggi anche: Sabrina Colle, la compagna di Sgarbi, annuncia una causa contro Evelina Sgarbi e Mediaset

Leggi anche: Caso Sgarbi, Sabrina Colle annuncia causa contro la figlia Evelina e Mediaset. Nozze rinviate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vittorio Sgarbi sbotta: “Basta illazioni calunniose sulla mia salute, le nozze abbiamo deciso io e Sabrina di rinviarle. Mia figlia Evelina nel mio testamento? Mi tocco le ... - Il critico d'arte commenta la decisione del tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di un amministratore di sostegno ... ilfattoquotidiano.it