Sabalenka-Kyrgios il regolamento particolare per la Battaglia dei Sessi A cominciare da un campo più piccolo

Il concetto di “Battaglia dei sessi” nel mondo del tennis, rimasto a lungo sopito, tornerà a far parlare di sé tra pochi giorni. Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka scenderanno infatti in campo alla C oca-Cola Arena di Dubai per un nuova esibizione che farà discutere. Niente doppio misto né espedienti spettacolari: sarà una sfida uno contro uno, al meglio dei tre set (con un eventuale terzo parziale giocato sotto forma di super tie-break a 10 punti), in cui un uomo e una donna si affronteranno per stabilire chi sia più forte. Il tutto, però, con alcune particolarità regolamentari da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

