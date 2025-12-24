Russia esplosione a Mosca | morti due poliziotti

Nella notte a Mosca, un’esplosione ha causato la morte di due agenti della polizia stradale. L’incidente si è verificato nel contesto di un episodio che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

(Adnkronos) – Due agenti della polizia stradale sono rimasti uccisi la scorsa notte in un’esplosione a Mosca. Secondo quanto riferito in una nota dal Comitato investigativo russo, i due agenti sono morti nell’esplosione di un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta all’interno di un veicolo. L’incidente è avvenuto non lontano dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, esplosione a Mosca: morti due poliziotti Leggi anche: Pioggia di droni ucraini in Russia: due morti e una trentina di feriti. Chiusi due aereoporti a Mosca Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, nuova esplosione e vittime a Mosca, Papa chiede tregua di Natale, news in diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev; Bomba esplode a Mosca, morti due poliziotti; Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi: esplosione a Mosca, tre morti; Mosca, esplode auto nella via dove è morto Sarvarov. Zelensky: Usa vogliono pace noi non un ostacolo - Aggiornamento del 24 Dicembre delle ore 06:46. Guerra Ucraina, esplode un'auto a Mosca: morti due agenti nella stessa strada dove fu ucciso il generale russo Sarvarov - Sono morti i due agenti della polizia stradale che erano stati portati in ospedale a seguito dell'esplosione di un'auto avvenuta nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil ... ilmessaggero.it Guerra Ucraina-Russia, nuova esplosione e vittime a Mosca, Papa chiede tregua di Natale, news in diretta - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina: nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale Sarvarov ... fanpage.it

Il luogo dell'esplosione a Mosca, un secondo ordigno dov'è morto il generale Sarvarov - Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. msn.com

#Russia , esplosione di un'autobomba: morto un generale. Le immagini da #Mosca x.com

Il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore delle Forze armate russe, è morto nell’esplosione dell’auto su cui viaggiava a Mosca lunedì mattina. #russia #attentato #fanilsarvarov - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.