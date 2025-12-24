Due agenti di polizia, intenti a bloccare una persona sospetta in via Yeletskaya, sono deceduti in seguito all’esplosione di un’auto nella zona sud della capitale, in Russia. Anche il sospettato, rimasto coinvolto nell’esplosione, è deceduto insieme agli agenti. L’incidente si sarebbe verificato a un chilometro di distanza da via Yasenevaya, la zona in cui il tenente generale Fanil Sarvarov è stato ucciso. Alcune ricostruzioni dei media. Il Comitato investigativo della Federazione Russa dichiara che i due agenti si erano avvicinati a un individuo che si comportava in modo “sospetto” proprio vicino all’auto, esplosa poi all’1:30 di notte (ora locale). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Russia, esplode un’auto durante un controllo: deceduti i due agenti coinvolti e un sospettato

