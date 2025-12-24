Nella giornata di oggi, il sistema di difesa aerea del ministero della Difesa russo ha intercettato e abbattuto due droni ucraini in avvicinamento a Mosca. L'evento si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina, evidenziando le attività militari nella regione. Non sono stati segnalati danni o vittime, e l'incidente rimane sotto monitoraggio.

Due droni in rotta verso Mosca sono stati distrutti dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Lo ha fatto sapere il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin sul suo canale Max, riportato dall'agenzia russa Tass. "Un altro drone in rotta verso Mosca è stato distrutto. Specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito dei detriti caduti", ha scritto. Secondo i dati pubblicati da Sobyanin, due droni sono stati abbattuti questa mattina. Sempre secondo la Tass i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 172 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Russia, abbattuti tre droni ucraini in rotta verso Mosca

