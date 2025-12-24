Russi bombardano Zaporizhzhia | 2 feriti

Durante la notte, Zaporizhzhia è stata colpita da un attacco russa, che ha provocato il ferimento di due persone. L'incidente è stato confermato da Rbc Ukraine, evidenziando le tensioni in corso nella regione. Questo episodio si inserisce in un quadro di conflitto che continua a interessare l’area, con conseguenze umanitarie e di sicurezza ancora da valutare approfonditamente.

4.47 La Russia ha attaccato Zaporizhzhia nella notte, ferendo due persone. E' quanto riporta Rbc Ukraine.Le autorità locali avevano segnalato poco prima degli attacchi un possibile utilizzo di bombe aeree guidate, secondo Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale. "Le forze russe hanno colpito uno dei distretti di Zaporizhzhia. Rapporti preliminari indicano che un edificio residenziale è stato danneggiato", ha scritto Fedorov aggiungendo che sono stati affettuati almeno tre attacchi nemici.

