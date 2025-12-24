Nel quadro delle esibizioni di fine anno tre accompagnano i tennisti verso l’inizio della nuova stagione rientra anche un evento che sta attirando l’attenzione e, soprattutto, diversi giudizi negativi. Si giocherà domenica 28 dicembre alla Coca-Cola Arena di Dubai, orario di inizio alle 17:00, la Battaglia dei Sessi, esibizione tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Tra gli ultimi ad intervenire in merito al controverso incontro è stato Greg Rusedski che ha manifestato le proprie perplessità sulla natura di questa tipologia di incontro e sulle particolari condizioni regolamentari in base a cui si svilupperà il gioco, l’australiano potrà sfruttare una sola palla di servizio nei propri turni di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rusedski demolisce la Battaglia dei sessi: “Siamo sicuri di averne bisogno?”

Leggi anche: Tennis, torna la battaglia dei sessi: ufficiale un match a Dubai

Leggi anche: Tennis, dopo 33 anni torna la "battaglia dei sessi"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Battaglia dei Sessi, Rusedski demolisce l'evento: Siamo sicuri di averne bisogno?.

Rusedski demolisce la Battaglia dei sessi: “Siamo sicuri di averne bisogno?” - Nel quadro delle esibizioni di fine anno tre accompagnano i tennisti verso l'inizio della nuova stagione rientra anche un evento che sta attirando ... oasport.it

Battaglia dei Sessi, Rusedski demolisce l'evento: "Siamo sicuri di averne bisogno?" - Greg Rusedski boccia La battaglia dei Sessi, evento che andrà in scena il 28 dicembre e vedrà la sfida tra Nick ... msn.com