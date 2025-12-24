Rusedski demolisce la Battaglia dei sessi | Siamo sicuri di averne bisogno?
Nel quadro delle esibizioni di fine anno tre accompagnano i tennisti verso l’inizio della nuova stagione rientra anche un evento che sta attirando l’attenzione e, soprattutto, diversi giudizi negativi. Si giocherà domenica 28 dicembre alla Coca-Cola Arena di Dubai, orario di inizio alle 17:00, la Battaglia dei Sessi, esibizione tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Tra gli ultimi ad intervenire in merito al controverso incontro è stato Greg Rusedski che ha manifestato le proprie perplessità sulla natura di questa tipologia di incontro e sulle particolari condizioni regolamentari in base a cui si svilupperà il gioco, l’australiano potrà sfruttare una sola palla di servizio nei propri turni di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Battaglia dei Sessi, Rusedski demolisce l'evento: Siamo sicuri di averne bisogno?.
