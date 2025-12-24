Rugani dopo la cena di Natale della Juventus | Una bellissima serata insieme Buon Natale a tutti La FOTO del difensore
Rugani, difensore della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo la cena di Natale del club bianconero. Le sue parole. Dopo il post di Mattia Perin, anche Daniele Rugani ha voluto far sentire la sua voce, utilizzando il proprio profilo Instagram per inviare un messaggio di auguri che sa di appartenenza e serenità. Il difensore centrale ha scelto di pubblicare la stessa, identica istantanea condivisa dal portiere: la foto di gruppo scattata durante la cena di Natale, che ritrae lo “zoccolo duro” della squadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Rugani (@daniruga) Il messaggio del veterano: poche parole, tanto significato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#fblifestyle #Bremer e #Cabal sono appena rientrati dopo un lungo infortunio, #Gatti dovrebbe recuperare per metà gennaio e #Rugani verso febbraio. La #Juve riflette sull'opportunita'di rafforzare il reparto di difesa con un giocatore di esperienza per la secon - facebook.com facebook
Infortunati Juve: McKennie, Conceicao e anche Rugani. I bianconeri perdono un giocatore per reparto dopo la sfida contro la Roma! Ecco quali sono le loro condizioni x.com
