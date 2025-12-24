Rubicone, un 2025 stellare. Vetta sempre più salda.

Il 2025 del Rubicone in Volley si chiude nel migliore dei modi. I gialloblù conquistano una preziosa vittoria esterna sul campo della Tsp Don Celso Volley Fermo, imponendosi per 3-0 al termine di una gara tutt’altro che semplice. Un successo che consolida il primato in classifica nel campionato di pallavolo di serie B e rafforza il clima di serenità e fiducia che si respira all’interno dell’ambiente. L’avvio di gara è equilibrato, con la formazione di Mascetti che fatica inizialmente a trovare continuità. Dopo un primo set combattuto, risolto nel finale grazie alla lucidità di Mazzotti e Bellomo (22-25), il Rubicone prende progressivamente il controllo del match. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

