Rubano un' auto con dentro una sedia a rotelle da oltre 4mila euro e la restituiscono alla bimba disabile

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di un furto, ma con un lieto fine. Un gruppo di ladri ha rubato un'auto con dentro una particolare sedia a rotelle utilizzata da una bimba disabile. Dopo essersi accorti della carrozzina, hanno deciso di restituirla alla legittime proprietaria. Il furtoÈ successo in Inghilterra, a. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

