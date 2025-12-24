Rubano una bici era il regalo di Natale per un ragazzino I vicini si mobilitano e la ricomprano

A Torre del Lago, il 24 dicembre 2025, un ragazzino aveva espresso il desiderio di ricevere una bicicletta per Natale. Purtroppo, la stessa è stata rubata poco prima delle festività. Tuttavia, i vicini si sono organizzati e hanno contribuito a ricomprarla, dimostrando solidarietà e spirito di comunità in un momento speciale dell’anno.

Torre del Lago (Lucca), 24 dicembre 2025 – Una cosa aveva chiesto per questo Natale: "La bicicletta ". Per conquistarsi la libertà di correre alla conquista dell'indipendenza con gli amici del paese. Su e giù, pedalando a perdifiato dal lago e alla Marina. E quella mountain bike tanto attesa era arrivata, pure con qualche settimana d'anticipo rispetto alle feste. Dono della madre, che ha fatto magie per far quadrare tutti i conti e riuscire ad esaudire il desiderio del figlio quindicenne. Svanito però dalla notte al giorno, quando qualcuno – scavalcando il cancello di casa – l'ha rubato dal garage dov'era riposto.

