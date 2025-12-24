Rubano duemila pacchetti di sigarette a Mercatino

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, a Mercatino Conca, ignoti sono entrati forzando una finestra laterale e hanno sottratto circa duemila pacchetti di sigarette dalla sede del negozio in piazza Verdi. L’episodio si inserisce in un contesto di episodi simili nella zona, con danni significativi per l’attività commerciale. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Sono entrati forzando una finestra laterale, e una volta dentro hanno fatto man bassa di sigarette. Il furto è avvenuto in piazza Verdi, a Mercatino Conca, la notte tra il 20 e il 21 scorsi, tra sabato e domenica. L'attività finita nel mirino dai ladri è stata la tabaccheria Sanchi, dove, come si legge on line, oltre ai tabacchi vi si trovano anche articoli di cartoleria, da regalo, servizi Lis e Sisal pay: un po' come succede nei piccoli centri, in cui un unico negozio rifornisce i clienti del posto di tanti articoli. Ma i ladri erano interessati ai soldi e alle sigarette. Hanno preso, probabilmente dalla cassa, alcune centinaia di euro, ma il carico importante lo hanno fatto con le sigarette: in tutto il bottino delle "bionde", in base a una prima stima, si aggira sui 10mila euro, poco meno di 2mila pacchi di sigarette.

