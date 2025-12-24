Rsa in stato di agitazione Il sindacato denuncia criticità per il personale

La RSA Villa Alfieri di Lido di Camaiore è al centro di un’azione di agitazione promossa dal sindacato, che segnala criticità legate alle condizioni del personale. La situazione riflette tensioni crescenti tra le lavoratrici e la direzione aziendale, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sul benessere dei dipendenti. Si attende un confronto per trovare soluzioni che garantiscano un ambiente di lavoro più equo e sostenibile.

LIDO DI CAMAIORE Tensione crescente tra le lavoratrici della RSA Villa Alfieri a Lido di Camaiore e la direzione aziendale. La Fisascat Cisl Toscana Nord, tramite la sindacalista Giada Bellandi, ha infatti comunicato l’apertura dello stato di agitazione del personale, a seguito di una situazione lavorativa definita dal sindacato “insostenibile” e protratta nel tempo senza adeguate risposte da parte dell’azienda. Alla base della decisione vi sarebbero numerose criticità retributive e gestionali, più volte segnalate all’azienda senza che, secondo il sindacato, siano stati adottati interventi risolutivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

