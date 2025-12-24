Rsa in stato di agitazione Il sindacato denuncia criticità per il personale
La RSA Villa Alfieri di Lido di Camaiore è al centro di un’azione di agitazione promossa dal sindacato, che segnala criticità legate alle condizioni del personale. La situazione riflette tensioni crescenti tra le lavoratrici e la direzione aziendale, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sul benessere dei dipendenti. Si attende un confronto per trovare soluzioni che garantiscano un ambiente di lavoro più equo e sostenibile.
LIDO DI CAMAIORE Tensione crescente tra le lavoratrici della RSA Villa Alfieri a Lido di Camaiore e la direzione aziendale. La Fisascat Cisl Toscana Nord, tramite la sindacalista Giada Bellandi, ha infatti comunicato l’apertura dello stato di agitazione del personale, a seguito di una situazione lavorativa definita dal sindacato “insostenibile” e protratta nel tempo senza adeguate risposte da parte dell’azienda. Alla base della decisione vi sarebbero numerose criticità retributive e gestionali, più volte segnalate all’azienda senza che, secondo il sindacato, siano stati adottati interventi risolutivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Personale e oss infermieristico, il sindacato Uil-Fpl: "Criticità ignorate"
Leggi anche: Lavoratori Oda senza salario da otto mesi, il sindacato Usb proclama lo stato di agitazione
Rsa in stato di agitazione. Il sindacato denuncia criticità per il personale; Coop Lombardia, sindacati in agitazione e risposta della Cooperativa: mobilitazione il 24 dicembre; Rsa Villa degli Etruschi, no a turni di 12 ore; Uil Fpl, Fp Cgil, Cisl Fp: “Non c’è più tempo da perdere per i Ccnl di sanità privata e Rsa”.
Rsa in stato di agitazione. Il sindacato denuncia criticità per il personale - LIDO DI CAMAIORE Tensione crescente tra le lavoratrici della RSA Villa Alfieri a Lido di Camaiore e la direzione aziendale. lanazione.it
Rsa Villa Alfieri, la sindacalista Bellandi: “Ci sono problemi nella gestione ore ed errori ricorrenti nelle buste paga” - La Fisascat Cisl Toscana Nord aggiunge: “Non vengono riconosciuti gli scatti di anzianità” Tensione crescente tra le lavoratrici della Rsa Villa Alfieri a Lido di Camaiore e la direzione aziendale. luccaindiretta.it
Rinnovo contratto sanità privata e Rsa. Cgil Cisl Uil Fp in stato d’agitazione: “Pronti a sciopero” - I sindacati: “Alla luce dell’assordante silenzio a cui stiamo assistendo, non siamo più disposti ad attendere ancora: i lavoratori della Sanità Privata e delle Rsa hanno diritto al rinnovo del loro ... quotidianosanita.it
STATO DI AGITAZIONE: I SANITARI CHIEDONO IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISULTATO https://www.sassarinotizie.com/2025/12/22/lassemblea-dei-medici-della-aou-sassari-chiede-ai-sindacati-di-proclamare-lo-stato-di-agitazione/ - facebook.com facebook
Enna: stato di agitazione dei lavoratori part time e precari del Comune x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.