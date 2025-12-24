"Nel libro troverete un Paolo sincero, che a Reggio ha trovato casa". Il capitano della Reggiana, Paolo Rozzio, si è raccontato lunedì sera a Canali, ospite del Circolo Tennis Reggio Emilia nella presentazione di " Granata nelle vene " (Corsiero Editore), il libro che ripercorre la sua carriera con particolare focus sui dieci anni in granata. Un traguardo non banale e che meritava di essere "festeggiato" scrivendo le emozioni e i ricordi del passato, uniti ai sogni e desideri per il futuro: un’opera scritta insieme al nostro collaboratore Damiano Reverberi e ad Andrea Panciroli, che insieme al difensore torinese hanno deciso di devolvere l’intero ricavato dei diritti d’autore a G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rozzio, nessun rammarico: "Rifarei tutto"

