Rosa Chemical a Fognini | Ho avuto un attacco di panico nel concerto tremendo
(Adnkronos) – “Prendo farmaci tutti giorni. Ho avuto un attacco di panico anche in un concerto”. Dietro le quinte di Ballando con le stelle, Fabio Fognini e Rosa Chemical si confrontano sui problemi legati ad attacchi di panico, esperienza che entrambi i concorrenti dello show hanno affrontato in passato. La conversazione tra il tennista e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Belen: “Intervista a Vanity? Avevo avuto un attacco di panico e ho preso calmanti”
Leggi anche: Belen Rodriguez si confessa dopo quel video preoccupante: "Non ero ubriaca, ho avuto un attacco di panico"
Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera; Ballando con le Stelle, le pagelle: Francesca Fialdini è forse il Messia? (0), Fognini Michael Jackson (8), Paolo Belli rosica pure sulla beneficenza (3); Ballando con le stelle, trionfa Andrea Delogu, Francesca Fialdini seconda: è gara di bravura; Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (10) trionfo meritato, Fialdini brilla (9), D'Urso ostinata (5).
Rosa Chemical a Fognini: "Ho avuto un attacco di panico nel concerto, tremendo" - Dietro le quinte di Ballando con le stelle, Fabio Fognini e Rosa Chemical si confrontano sui problemi legati ad attac ... adnkronos.com
Ballando con le Stelle: sorpresa Rosa Chemical, Martina Colombari non convince la giuria, Fognini sbaglia ma diverte - Continua la finale della ventesima edizione di Ballando con le Stelle 2025, e non mancano le sorprese. today.it
Balllando con le Stelle, le pagelle della finale: Delogu magica leggiadria (10), Magnini esce tra le polemiche (9,5), Colombari manca l'appuntamento (7) - Andrea Delogu e Nikita Perotti chiudono il loro percorso a Ballando con le Stelle con il successo nella ventesima edizione. ilmessaggero.it
Le pagelle della finale: Colombari troppo emozionata (8-), l'exploit di Rosa Chemical (9.5), D'Urso solo terza - facebook.com facebook
Rosa Chemical, Martina Colombari e Filippo Magnini si classificano pari merito al 5º posto #BallandoConLeStelle x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.