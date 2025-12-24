Londra, 23 dicembre 2025 – Declan Rice si è preso l'Arsenal. Il centrocampista inglese è diventato il padrone del centrocampo dei gunners ed è ormai un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Arteta. Dal suo arrivo nell'estate del 2023, per circa 120 milioni di euro, l'ex West Ham ha collezionato 128 presenze, condite da 18 gol e 26 assist. Prestazioni sempre più convincenti, tra le quali spicca il quarto di finale contro il Real Madrid nella scorsa stagione, dove il classe 1999 è riuscito a segnare una doppietta su calcio di punizione, ma anche tante altre gare nelle quali Rice ha sempre dato il suo contributo, speso anche in modo silenzioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rooney promuove Rice: “Sarà il futuro capitano della Nazionale” - Nel corso di un'intervista a BBC Sport, l'ex leggenda del Manchester United ha descritto il centrocampista dell'Arsenal come il giocatore ideale per ereditare la fascia di capitano di Harry Kane ... sport.quotidiano.net