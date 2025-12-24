Romoli | Nessuna democrazia sospesa ogni sindaco poteva candidarsi Regione? Difendo la Tuscia contro chiunque
Alessandro Romoli riprende le redini di palazzo Gentili con l'appoggio di oltre il 70% degli amministratori della Tuscia. Un consenso trasversale che non sarà un freno, anzi per il presidente rieletto la convergenza di tutti i principali partiti non complicherà il mandato ma: "Credo che in realtà. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Provincia, Avs contro la candidatura bipartisan di Romoli: "Sconfitta della democrazia"
Leggi anche: Nasce la piattaforma per rilanciare la Tuscia, Romoli: "Un modo per poter incidere sui bisogni"
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Romoli: Nessuna democrazia sospesa, ogni sindaco poteva candidarsi. Regione? Difendo la Tuscia contro chiunque.
“Io democristiano Per me è un vanto e lo sanno tutti…” Viterbo - Provincia - Alessandro Romoli e la scritta in una scheda alle elezioni che lo hanno riconfermato con ampio consenso alla presidenza - Nessuna idea su chi abbia disegnato un cuoricino Articolo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.