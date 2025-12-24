(LaPresse) In vista delle festività di fine anno, la Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 4 tonnellate di articoli pirotecnici illegali, impedendone l’immissione sul mercato e denunciando quattro persone all’Autorità giudiziaria per detenzione e vendita abusiva di materiale esplosivo. I controlli hanno permesso di individuare candele romane, batterie a tubi di lancio e mini-razzi conservati in depositi privi delle necessarie autorizzazioni e spesso in prossimità di sostanze infiammabili, con gravi rischi per la sicurezza pubblica. Gli interventi sono stati effettuati in varie zone della Capitale, tra cui la periferia orientale, il quadrante nord e Fiumicino, dove il materiale era anche promosso e venduto attraverso piattaforme social. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, sequestrate oltre 4 tonnellate di fuochi d'artificio illegali prima di Natale

