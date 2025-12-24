Roma Sequestrate dalla GdF 4,2 tonnellate di botti illegali a Fiumicino Guidonia e nella periferia orientale della Capitale Denunciate 8 persone
Cronache Cittadine ROMA – Nell’ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno, i finanzieri del L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Guardia di Finanza. Roma: sequestrate 4,2 tonnellate di “botti” illegali. Otto persone denunciate
Leggi anche: Botti illegali: a Roma 4 tonnellate sequestrate dalla Guardia di Finanza
Sequestro da 18 milioni: a Reggio Calabria la Gdf tassa i profitti del narcotraffico.
Guardia di Finanza. Roma: sequestrate 4,2 tonnellate di “botti” illegali. Otto persone denunciate - Si precisa che i soggetti denunciati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna ... meridiananotizie.it
Botti illegali: a Roma 4 tonnellate sequestrate dalla Guardia di Finanza - In vista di Natale e Capodanno, a Roma sono stati sequestrati circa 4. romadailynews.it
GdF di Roma: sequestrati oltre 4 mila articoli non originali tra giocattoli e capi d’abbigliamento. Cinque denunce - NewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di un piano di controlli finalizzato alla prevenzione della contraffazione e della commercializzazione di prodotti non conf ... newtuscia.it
Roma. Sequestrate dalla GdF 4,2 tonnellate di botti illegali. Denunciate 8 persone
Roma, sequestrate oltre 4 tonnellate di fuochi d’artificio illegali prima di Natale - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.