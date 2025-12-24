Roma Operazione Vulcano dei Carabinieri Arrestato un falsario 31enne e smantellata la stamperia clandestina che si era costruito in casa ad Acilia
Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, supportati dai militari della Compagnia Carabinieri di Ostia, nell’ambito L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Euro contraffatti per un milione di euro: carabinieri arrestano un 31enne ad Acilia
Leggi anche: Velletri. Dopo aver rubato un televisore in un supermercato, fugge e non si ferma all’alt dei Carabinieri. 28enne arrestato per rapina. Denunciata la ragazza che era con lui
Operazione “Vulcano”. Arrestato un falsario e smantellata una stamperia clandestina di euro falsi.
Operazione “Vulcano”: arrestato un falsario e smantellata una stamperia clandestina di euro falsi - Operazione Vulcano: arrestato a Roma un falsario e sequestrata una stamperia di euro falsi. msn.com
Roma, maxi operazione dei Carabinieri: smantellata rete criminale legata ai clan Senese e Di Lauro - Arresti per tentati omicidi, estorsioni mafiose e tentato sequestro di persona. ilquotidianodellazio.it
Premio Solinas 2025 - Roma dal 3 al 16 dicembre Manifestazione di Premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas 2025 II fase “Furore” di Federico Amenta e Paoli De Luca e “Il vulcano non erutta mai davvero” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.