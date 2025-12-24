Roma mercato a doppio binario | non solo entrate anche Pisilli verso l’addio
Mentre il focus mediatico è concentrato sulle mosse in attacco, con la Roma che continua a lavorare sui profili di Zirkzee e Raspadori, a Trigoria si ragiona anche sulle uscite. Tra i nomi destinati a finire sul tavolo delle valutazioni non ci sono soltanto Ferguson e Dovbyk: il futuro di Niccolò Pisilli appare sempre più lontano dalla Capitale. Il centrocampista classe 2004 ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A e, secondo quanto riportato da La Stampa, oltre al Genoa si è mosso con decisione anche il Torino. Due piste concrete, entrambe monitorate con attenzione dalla dirigenza giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
