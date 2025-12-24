Mentre il focus mediatico è concentrato sulle mosse in attacco, con la Roma che continua a lavorare sui profili di Zirkzee e Raspadori, a Trigoria si ragiona anche sulle uscite. Tra i nomi destinati a finire sul tavolo delle valutazioni non ci sono soltanto Ferguson e Dovbyk: il futuro di Niccolò Pisilli appare sempre più lontano dalla Capitale. Il centrocampista classe 2004 ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A e, secondo quanto riportato da La Stampa, oltre al Genoa si è mosso con decisione anche il Torino. Due piste concrete, entrambe monitorate con attenzione dalla dirigenza giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, mercato a doppio binario: non solo entrate, anche Pisilli verso l’addio

Leggi anche: Sguardo al mercato: Pisilli può partire, anche Ekhator nella lista della Roma

Leggi anche: Dubbio Pisilli, il mercato chiama: doppio interesse dalla Serie A

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Roma, la strategia è chiara: fuori Baldanzi e Bailey (ma non solo…), dentro Raspadori e Zirkzee; Roma, parte la rivoluzione in attacco: le mosse per gennaio e per l’estate; Con una telefonata di Gasperini può vacillare. Un ex Napoli pronto a dire sì alla Roma; Mercato Roma: Raspadori più Zirkzee, perché Massara punta alla doppia operazione.

La Roma cerca il double - ] Massara lavora sottotraccia, ma con idee chiarissime: doppio binario, doppio obiettivo, doppio... marione.net