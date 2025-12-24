Roma Gasperini chiede rinforzi anche in difesa | Disasi piace ma l’operazione si complica

Gian Piero Gasperini guarda al mercato di gennaio con una richiesta chiara alla dirigenza: servono rinforzi davanti, ma anche dietro. Il tecnico giallorosso vuole allungare le rotazioni difensive, soprattutto in una fase della stagione in cui l’assenza di Evan Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa, pesa come un macigno sugli equilibri del reparto. La necessità non è solo numerica, ma anche di leadership, e a Trigoria è tornato a circolare con insistenza un nome già noto al calcio europeo. Tra i profili valutati con maggiore attenzione c’è Axel Disasi, centrale di struttura e personalità che Gasperini ritiene recuperabile ad alti livelli con il lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

