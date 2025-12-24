Roma Gasperini boccia Ferguson e accelera sulla difesa | Coppola nel mirino
Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Roma e Gian Piero Gasperini viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda, ma a patto di seguire una linea precisa. Evan Ferguson, fin qui, non ha superato l’esame. A dirlo non sono solo le scelte di campo, ma le parole stesse dell’allenatore, che in conferenza non ha girato intorno al tema e ha messo le cose in chiaro parlando in prima persona: «Lui o Dybala? Tutta la vita l’argentino. Ferguson non si è calato nello spirito». Una frase che pesa come una sentenza. Per Gasperini, Paulo Dybala resta il riferimento tecnico ed emotivo dell’attacco, mentre Evan Ferguson non è riuscito a integrarsi nei meccanismi richiesti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
