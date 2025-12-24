Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Roma e Gian Piero Gasperini viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda, ma a patto di seguire una linea precisa. Evan Ferguson, fin qui, non ha superato l’esame. A dirlo non sono solo le scelte di campo, ma le parole stesse dell’allenatore, che in conferenza non ha girato intorno al tema e ha messo le cose in chiaro parlando in prima persona: «Lui o Dybala? Tutta la vita l’argentino. Ferguson non si è calato nello spirito». Una frase che pesa come una sentenza. Per Gasperini, Paulo Dybala resta il riferimento tecnico ed emotivo dell’attacco, mentre Evan Ferguson non è riuscito a integrarsi nei meccanismi richiesti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini boccia Ferguson e accelera sulla difesa: Coppola nel mirino

Leggi anche: Roma, l’attacco non punge: Dovbyk e Ferguson nel mirino di Gasperini

Leggi anche: Roma, la sosta aiuta Gasperini: Ferguson e Bailey mettono la Cremonese nel mirino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gasperini boccia Ferguson dopo Juventus-Roma: Tutta la vita meglio Dybala, anche da centravanti; Gasperini boccia Ferguson: Non è una questione tecnica, non si è calato nello spirito Roma; Gasperini boccia totalmente Ferguson: Non mi sta convincendo e non ha lo spirito giusto; Roma, Gasperini boccia ancora Ferguson: Non mi sta proprio convincendo.

Gasperini boccia Ferguson: messaggio di mercato per Roma, Brighton e Manchester United - Il tecnico della Roma ha espresso apertamente la propria delusione per Evan Ferguson, ... stadiosport.it

Gasperini boccia totalmente Ferguson: “Non mi sta convincendo e non ha lo spirito giusto” - Dopo la sconfitta subita in casa della Juventus, l’allenatore della Roma ha puntato il dito su Ferguson. fanpage.it