Roma Celik | Sono orgoglioso di giocare in uno dei club migliori al mondo

Uno dei giocatori ormai più affidabili in casa Roma è senza dubbio Zeki Celik, la cui continuità di rendimento è ancora cresciuta con Gasperini. Il turco ha rilasciato un’intervista al canale YouTube Anadolu Ajans, dove ha ripercorso alcune tappe della sua carriera: “Andare al Lille è stato un passo fondamentale per me, mi ha aperto le porte all’Europa. È stato uno dei momenti più critici della mia carriera. Dopo essere arrivato al Lille, i miei obiettivi sono diventati molto più grandi”. Il difensore giallorosso ha proseguito: “Alla fine della stagione, Mourinho mi ha detto che mi voleva davvero, ci siamo messi in contatto, e poi sono arrivato a Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

