Chi non sta di certo vivendo la sua miglior stagione con la maglia della Roma è Paulo Dybala, che non sta incidendo come aveva abituato. Sulla Joya – ed anche su altri giocatori – si è espresso duramento l’ex giallorosso Antonio Cassano nel corso della trasmissione Viva el Futbol: “ È inguardabile. È impensabile farlo giocare. A 32 anni non ce la fa più, è già da un paio di anni che non ha più la forza, non ha più la freschezza, appena può tira”. Non mancano le critiche nemmeno a Soulé e Pellegrini: “Soulé è un altro giocatore che si deve svegliare, a me piace tanto, però nell’ultimo mese e mezzo non sta facendo buone prestazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Cassano attacca: “Dybala inguardabile, Pellegrini non adatto a Gasperini”

