Roma all-in sulla Champions | mercato orientato alla svolta
La Roma ha deciso di giocarsi tutto per il ritorno in Champions League. L’obiettivo è dichiarato e passa da una profonda ristrutturazione della rosa, richiesta senza mezzi termini da Gian Piero Gasperini. Non un semplice ritocco, ma una revisione sostanziale, soprattutto nei reparti chiave. La dirigenza giallorossa si è mossa in anticipo proprio per dare un segnale di ambizione e concretezza. Zirkzee, Manchester United L’attacco come primo snodo. La priorità assoluta è il reparto offensivo. In cima alla lista c’è Joshua Zirkzee, profilo che ha già raggiunto un’intesa di massima con la Roma. Il nodo resta il Manchester United, che frena sui tempi dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Perin titolare in Villarreal Juve (Tuttosport), Tudor orientato verso questa scelta per il match di Champions League! Le ultimissime
Leggi anche: Svolta epocale Juve, piovono soldi alla Cortinassa: mercato pazzesco
Roma, parte la rivoluzione in attacco: le mosse per gennaio e per l’estate - Stretta sull’olandese dello United, poi il ds cercherà un rinforzo anche sulla trequarti ... msn.com
Roma, la strategia è chiara: fuori Baldanzi e Bailey (ma non solo…), dentro Raspadori e Zirkzee - Massara in pressing, trattative avviate con United e Atletico: un centravanti e una seconda punta per ridisegnare il reparto offensivo di Gasperini ... msn.com
Roma: Gasperini cerca un altro colpo e sogna quelli di mercato - Almeno sul campo, in attesa che i Friedkin regalino alla Roma dal mercato di gennaio quello che manca al tecnico. ansa.it
Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands
Ore caldissime per Joshua Zirkzee! La Roma ha trovato l’accordo con il Manchester United sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro condizionato alla qualificazione in Champions League della Roma. Vi piace #ASRo - facebook.com facebook
Perché la Roma in Women's Champions League è andata così male e in Serie A va così bene Leonardo Taula #Roma x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.