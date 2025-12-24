La Roma ha deciso di giocarsi tutto per il ritorno in Champions League. L’obiettivo è dichiarato e passa da una profonda ristrutturazione della rosa, richiesta senza mezzi termini da Gian Piero Gasperini. Non un semplice ritocco, ma una revisione sostanziale, soprattutto nei reparti chiave. La dirigenza giallorossa si è mossa in anticipo proprio per dare un segnale di ambizione e concretezza. Zirkzee, Manchester United L’attacco come primo snodo. La priorità assoluta è il reparto offensivo. In cima alla lista c’è Joshua Zirkzee, profilo che ha già raggiunto un’intesa di massima con la Roma. Il nodo resta il Manchester United, che frena sui tempi dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma all-in sulla Champions: mercato orientato alla svolta

Leggi anche: Perin titolare in Villarreal Juve (Tuttosport), Tudor orientato verso questa scelta per il match di Champions League! Le ultimissime

Leggi anche: Svolta epocale Juve, piovono soldi alla Cortinassa: mercato pazzesco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, parte la rivoluzione in attacco: le mosse per gennaio e per l’estate - Stretta sull’olandese dello United, poi il ds cercherà un rinforzo anche sulla trequarti ... msn.com