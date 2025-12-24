La Roma spinge sull’acceleratore per rinforzare l’attacco. Se il nome di Joshua Zirkzee resta in cima alla lista dei desideri giallorossi, la dirigenza capitolina non lavora su un solo tavolo. Nelle ultime ore, infatti, ha preso corpo in maniera concreta anche la pista che porta a Giacomo Raspadori, reduce da una prima parte di stagione complicata in Spagna. L’obiettivo è chiaro: dare a Gian Piero Gasperini più soluzioni offensive, dopo mesi in cui l’attacco ha rappresentato il vero tallone d’Achille della squadra. Trattativa ufficialmente avviata. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Roma ha ufficialmente avviato la trattativa con l’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, accelerata per Raspadori: trattativa avviata con l’Atletico Madrid

Leggi anche: Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione

Leggi anche: Roma, il direttore sportivo dell’Atletico Madrid su Raspadori: “Non c’è fretta”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roma, Zirkzee è vicino. Trattativa per Raspadori; Zirkzee alla Roma: l'ex Bologna corre da Gasperini. Le ultime sul centravanti; Calciomercato Roma, accelerata su Raspadori e Zirkzee: prima offerta all’Atletico, United da convincere. Frenata su Disasi; Roma, è fatta per l’arrivo di Zirkzee: i dettagli. Vicino anche Raspadori.

La Roma accelera le trattative ed è vicina ad annunciare Raspadori e Joshua Zirkzee - Joshua Zirkzee è sempre più vicino alla Roma: accordo avanzato con il Manchester United e impatto sul futuro dell’attacco giallorosso. leichic.it

Raspadori alla Roma, trattativa iniziata: la richiesta dell'Atletico Madrid per cedere l'attaccante a gennaio - La Roma accelera per Raspadori: iniziata ufficialmente la trattativa con l’Atletico Madrid che è disposto a cedere l’attaccante ma solo alle sue condizioni. msn.com