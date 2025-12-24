La star danese ha sperimentato alcuni inconvenienti durante la lavorazione del film di Star Wars di Gareth Edwards dovuti in buona parte allo script incompiuto. L'esperienza di Mads Mikkelsen sul set di Rogue One: A Star Wars Story non sembra delle più felici a giudicare dai ricordi dell'attore, che ha parlato di 'sceneggiatura sorprendentemente incompiuta' e di 'freddo mortale sul set'. "La sceneggiatura continuava a cambiare", ha spiegato l'attore danese a Variety. "Si potrebbe pensare che fosse già tutto pronto. Non credo che abbiano mai approvato una bozza. Credo che abbiano continuato a lavorarci, improvvisato, girato di nuovo e poi trovato un'idea migliore, che è in un certo senso comprensibile per un personaggio come il mio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rogue One, Mads Mikkelsen: "Mai vista una sceneggiatura pronta e sul set sono quasi morto congelato"

