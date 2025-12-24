Rodi | lacrime e silenzio per i morti

A cinquantacinque anni dalla tragedia del Rodi, si è svolta la cerimonia ‘L’Approdo negato’ a Sambenedetta, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Circolo dei Sambenedettesi. L’evento, che ricorda i caduti in mare, si è tenuto in occasione dell’anniversario dell’affondamento del perchereccio oceanico avvenuto di fronte alla costa. Un momento di memoria e rispetto per le vittime di questa tragedia marittima.

Sono passati cinquantacinque anni dalla tragedia del Rodi. E’ in questo importante anniversario che, ieri mattina, si è inquadrata la tradizionale cerimonia ’ L’Approdo negato ’, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Circolo dei Sambenedettesi in memoria di tutti i caduti in mare, nel giorno dell’anniversario dell’affondamento del perchereccio oceanico che affondò proprio di fronte alla costa sambenedettese. L’appuntamento, come da tradizione, è stato doppio. Il primo momento si è tenuto alle 11.30 sulla banchina portuale Malfizia, dove è stata deposta una corona davanti al monumento "Il mare, il ritorno", opera del compianto Paolo Annibali, alla presenza di cittadini e familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rodi: lacrime e silenzio per i morti Leggi anche: Luci, lacrime e silenzio. Un paese in marcia per Manuel e Yassine Leggi anche: Morta Ornella Vanoni, Loredana Bertè rompe il silenzio: Italiani in lacrime Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rodi: lacrime e silenzio per i morti. Rodi: lacrime e silenzio per i morti - Celebrato ieri il 55esimo anniversario del tragico naufragio avvenuto davanti alla foce del Tronto: 10 le vittime ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.