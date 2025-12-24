Roberta Santaniello | dalla politica locale alla guida di progetti strategici in Campania
Avellino – Ingegnera, originaria di Quindici, nel Vallo di Lauro, Roberta Santaniello è una dirigente della Regione Campania con un percorso politico e professionale che si sviluppa lungo oltre quindici anni di attività istituzionale. Secondo indiscrezioni politiche, il suo nome rientra nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
GIUNTA FICO: I NOMI DEL PARTITO DEMOCRATICO SONO CASILLO, CUOMO E SANTANIELLO.
Il Pd della Campania avrebbe raggiunto una intesa proponendo al neo Governatore i nomi di Mario Casillo, Enzo Cuomo, attualmente Sindaco di Portici e della dirigente Regionale Roberta Santaniello, originaria della Provincia di Avellino. Il tetris della Giunta - facebook.com facebook
