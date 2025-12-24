Rlv si rinnova Lugarini è il nuovo direttore

Rlv - La Radio a Colori si rinnova con l’ingresso di Lugarini come nuovo direttore. In occasione del suo 49° anniversario, la stazione si prepara a un 2026 che promette importanti sviluppi, mantenendo l’impegno di offrire contenuti di qualità e un ascolto sempre più coinvolgente. Un nuovo capitolo per una realtà radiofonica che si conferma punto di riferimento nel panorama locale.

Rlv - La Radio a Colori festeggia il suo 49° anno di vita, un traguardo che apre ufficialmente la strada a un 2026 destinato a essere storico. Non solo perché la radio spezzina – l’unica ancora in attività sul territorio – raggiungerà il prestigioso traguardo del mezzo secolo, ma perché l’anno che sta per iniziare segnerà l’avvio di un nuovo corso. Un percorso di rinnovamento profondo, che partirà da un nuovo brand, un nuovo sito internet e nuove app per l’ascolto. Il palinsesto si arricchirà infatti di nuovi contenuti e di una copertura informativa ancora più capillare: news da tutta la provincia della Spezia, aggiornamenti costanti e un’offerta pensata per raccontare il territorio in tutte le sue dimensioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

