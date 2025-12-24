Rivoluzione Chieti calcio | la società cede il 100% delle quote raggiunto l' accordo
Il Chieti F.C.1922 rende noto di aver raggiunto un accordo definitivo per la cessione del 100% delle quote societarie a un imprenditore italoamericano di origini abruzzesi. Il nome trapelato sarebbe quello di Pino Russo, teatino che vive a Buenos Aires dal 2001, un passato da calciatore netoverde. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
