Risse aggressioni e droga | chiusa discoteca per 7 giorni

È arrivato proprio a ridosso delle festività natalizie il provvedimento che ha imposto lo stop forzato a un locale di intrattenimento della Tuscia. Il 22 dicembre scorso, gli agenti della polizia di stato hanno notificato la sospensione dell'attività a una discoteca situata in provincia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Barberino di Mugello: droga, alcol e clienti con precedenti. Discoteca chiusa per 15 giorni

Leggi anche: Risse e alcol ai minorenni: chiusa discoteca nel centro di Saronno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ragusa, controlli interforze degli immobili del centro storico, il bilancio dei primi tre mesi..

Risse e alcol ai minorenni: chiusa discoteca nel centro di Saronno - Saronno (Varese), 14 novembre 2025 – La polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di una discoteca del centro cittadino di Saronno il provvedimento con il quale il questore, Carlo Mazza, ha ... ilgiorno.it

Sparatorie, risse notturne, aggressioni in pieno giorno. La città di Cosenza si scopre fragile - Le recentissime aggressioni, la testata ad un agente della municipale e la rissa al fast food stanno alimentando un crescente clima di insicurezza ... corrieredellacalabria.it