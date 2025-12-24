Risse aggressioni e droga | chiusa discoteca per 7 giorni
È arrivato proprio a ridosso delle festività natalizie il provvedimento che ha imposto lo stop forzato a un locale di intrattenimento della Tuscia. Il 22 dicembre scorso, gli agenti della polizia di stato hanno notificato la sospensione dell'attività a una discoteca situata in provincia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Barberino di Mugello: droga, alcol e clienti con precedenti. Discoteca chiusa per 15 giorni
Leggi anche: Risse e alcol ai minorenni: chiusa discoteca nel centro di Saronno
Ragusa, controlli interforze degli immobili del centro storico, il bilancio dei primi tre mesi..
Risse e alcol ai minorenni: chiusa discoteca nel centro di Saronno - Saronno (Varese), 14 novembre 2025 – La polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di una discoteca del centro cittadino di Saronno il provvedimento con il quale il questore, Carlo Mazza, ha ... ilgiorno.it
Sparatorie, risse notturne, aggressioni in pieno giorno. La città di Cosenza si scopre fragile - Le recentissime aggressioni, la testata ad un agente della municipale e la rissa al fast food stanno alimentando un crescente clima di insicurezza ... corrieredellacalabria.it
Malamovida nei vicoli tra spaccio, furti e risse. Giro di vite della polizia, pronti i Daspo urbani - Genova – Risse, spaccio di droga, lancio di bottiglie e aggressioni sistematiche contro le forze dell’ordine impegnate nei controlli. ilsecoloxix.it
A San Giovanni Lupatoto, fuori da un locale appena inaugurato, una serata di festa si trasforma in caos: risse, aggressioni, machete e spray al peperoncino contro decine di ragazzi. Il motivo Non hanno fatto entrare un ragazzo giù ubriaco nel locale, giustam - facebook.com facebook
Risse, furti e aggressioni, Continuano i controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca e in particolare nella zona di Treviglio e Caravaggio. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.