Rissa ad Eboli | i responsabili fuggono all' arrivo degli agenti trovata una pistola
Serata di tensione ad Eboli, in via Ripa. La Polizia Municipale ha sequestrato una pistola Beretta con matricola abrasa: durante il brindisi della Vigili di Natale è scoppiata una rissa tra bande di ragazzi, fuggiti all'arrivo degli agenti. Ma l’arma è stata ritrovata in un cestino dei rifiuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Eboli, doppia rissa in centro nella notte: tre feriti - Due risse scoppiate a poche ore di distanza, nella tarda serata di ieri, hanno trasformato viale Amendola in un teatro di caos: tre ... ilmattino.it
Eboli, rissa in centro: un ferito in ospedale, altre due persone accompagnate in caserma - Tantissime persone si sono riversate per strada per comprendere cosa stesse accadendo, nel frattempo, sono state ... ilmattino.it
+++ RISSA TRA GIOVANI IN CENTRO, TROVATA PISTOLA +++ Una pistola Beretta con matricola abrasa è stata rinvenuta questa sera a Eboli al termine di una rissa tra giovani. #Eboli #rissa #pistola #PoliziaMunicipale - facebook.com facebook
