Il risanamento delle aree periferiche di Messina prosegue a ritmi sostenuti e con risultati concreti. Dopo l’avvio dei lavori per la costruzione di 60 alloggi a Fondo Basile, un altro importante traguardo è stato raggiunto in via Quinto Ennio, dove oltre il 90% delle demolizioni è stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Risanamento in via Ennio: completata la demolizione delle baracche, ultima fase entro fine anno

Leggi anche: VIDEO | Risanamento, in via Ennio Quinto partono le demolizioni: giù le prime baracche

Leggi anche: Il “Palazzaccio” è (quasi) un ricordo: demolizione completata entro Natale [FOTO]

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Risanamento, iniziate le demolizioni in via Quinto Ennio FOTO - Sono finalmente iniziate oggi le operazioni di demolizione delle baracche di via Quinto Ennio, al rione Taormina, accanto alla caserma del XXIV Artiglieria. msn.com

Risanamento, completata nei tempi previsti bonifica lotto Arena - Risanamento annuncia il rilascio del Certificato di bonifica del lotto Arena, a seguito del completamento della prima macrofase delle attività di bonifica ambientale dell'area di Milano ... ilmessaggero.it

Via Quinto Ennio, ruspe ancora ferme: ecco perché - In via Quinto Ennio, lì dove dovranno essere demolite una novantina di baracche per far spazio al prolungamento della nuova via don ... msn.com