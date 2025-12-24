Rinnovo Yildiz, il turco chiede un adeguamento salariale per il 2026. La dirigenza bianconera valuta un aumento fino a 6 milioni di euro per blindare il numero 10. La Juventus ha posto il rinnovo di Kenan Yildiz come priorità assoluta per consolidare il proprio progetto tecnico in vista del 2026. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport, l’attuale accordo che lega il talento turco al club fino al 2029 è considerato inadeguato rispetto al valore di mercato e all’importanza assunta dal giocatore nello scacchiere di Luciano Spalletti. Nonostante la firma avvenuta solo pochi mesi fa, la maglia numero 10 e il ruolo di leader richiedono un riconoscimento economico che lo allinei ai calciatori più pagati della rosa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, svelata la strategia della Juventus: la priorità e le richieste del numero 10 bianconero. Cosa sta succedendo

Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve, non c’è l’accordo: futuro in bianconero adesso più a rischio! Cosa sta succedendo per il prolungamento del turco

Leggi anche: Calciomercato Juventus: annuncio sull’obiettivo bianconero! Si sta lavorando al rinnovo ma…Ecco cosa sta succedendo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Juventus i bianconeri preparano il terreno per un colpo in attacco? Svelata la strategia per questa sessione di gennaio | il punto.

Yildiz, passi avanti sul rinnovo - Napoli, Conte entra nella storia: due titoli in sette mesi e un sogno chiamato Centenario Antonio Conte è già entrato nella storia del Napoli. tuttojuve.com