Rini Fdi | Sugli eventi accuse strumentali delle opposizioni gli uffici dimostreranno la regolarità degli affidamenti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Spiace constatare come le opposizioni continuino a gridare allo scandalo sugli affidamenti degli eventi culturali e sportivi della città, parlando di presunti favoritismi verso amici e conoscenti dell’attuale amministrazione. Accuse puntuali come ogni anno, ma chiaramente strumentali. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

rini fdi sugli eventi accuse strumentali delle opposizioni gli uffici dimostreranno la regolarit224 degli affidamenti

© Palermotoday.it - Rini (Fdi): "Sugli eventi accuse strumentali delle opposizioni, gli uffici dimostreranno la regolarità degli affidamenti"

Leggi anche: «Gli attacchi delle opposizioni? Un boomerang: FdI ancora più unito»

Leggi anche: Manovra, emendamento di FdI sul condono: la reazione delle opposizioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Palermo, Rini (FdI): sugli eventi accuse strumentali dalle opposizioni - PALERMO – “Spiace constatare come le opposizioni continuino a gridare allo scandalo sugli affidamenti degli eventi culturali e sportivi della città, parlando di presunti favoritismi verso amici e cono ... livesicilia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.