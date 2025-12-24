Rimossa cisti grande quanto un’arancia salvi feto e madre a Roma
Il caso del feto che aveva una cisti grande come un’arancia nel petto appariva a tutti gli effetti come un caso disperato, eppure c’è stato un lieto fine: il piccolo è fuori pericolo, come la madre che lo porta in grembo. Il piccolo è stato sottoposto a un delicatissimo intervento che ha permesso di rimuovere la massa, seguito da una seconda operazione, una volta venuto alla luce il piccolo. È accaduto all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il caso: una cisti grande come il torace del feto. La cisti polmonare, scoperta durante la gestazione della donna, era grande come un’arancia: nel feto occupava quasi tutto il torace e metteva così a rischio la vita del feto, già prima della sua nascita. 🔗 Leggi su Dilei.it
