Il caso del feto che aveva una cisti grande come un’arancia nel petto appariva a tutti gli effetti come un caso disperato, eppure c’è stato un lieto fine: il piccolo è fuori pericolo, come la madre che lo porta in grembo. Il piccolo è stato sottoposto a un delicatissimo intervento che ha permesso di rimuovere la massa, seguito da una seconda operazione, una volta venuto alla luce il piccolo. È accaduto all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il caso: una cisti grande come il torace del feto. La cisti polmonare, scoperta durante la gestazione della donna, era grande come un’arancia: nel feto occupava quasi tutto il torace e metteva così a rischio la vita del feto, già prima della sua nascita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rimossa cisti grande quanto un’arancia, salvi feto e madre a Roma

Leggi anche: Cisti grande quanto un’arancia nel polmone, feto operato in utero e salvato al Bambino Gesù

Leggi anche: Feto con cisti “gigante” al polmone salvato grazie a un intervento in utero

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cisti polmonare gigante rimossa in utero: salva la vita di un bambino che rischiava di nascere con una malformazione - Tutto quello che c'è da sapere su questo tema a cura degli esperti di Figli & Genitori di Corriere. msn.com