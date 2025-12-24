Rigore Bonny l’opinione di Bruno Longhi | Tiro dolce ma se non spiazzi il portiere…
Inter News 24 Rigore Bonny, Bruno Longhi torna su quanto accaduto in Supercoppa italiana nella semifinale contro il Bologna. Vediamo che cosa ha detto. Il post-partita di Bologna-Inter continua a far discutere, specialmente per l’errore dal dischetto di Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante francese, elemento di spicco dei nerazzurri per fisicità e protezione della palla, è finito nel mirino della critica non tanto per il rigore fallito, quanto per l’esecuzione ritenuta da molti troppo leziosa. A smorzare i toni è intervenuto Bruno Longhi, storico giornalista sportivo e opinionista di lungo corso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Bruno Vespa, il cda Rai attacca: "Doppio schiaffo all'opinione pubblica"
Leggi anche: Il portiere tenta la mossa disperata sul rigore decisivo, ma non basta: scena folle ai playout in Norvegia
Marinelli sbaglia troppo, perché il rigore per il Milan non c'era. E quel precedente Thuram-Bonny... - Una mano strusciata (nessun colpo, nessuna violenza) sulla faccia, una scena con parecchi effetti speciali per il rossonero (che nonostante ... corrieredellosport.it
Ordine: “Si può chiedere al signor Bonny come si è permesso a battere quella ciofeca di rigore lì” Biasin: “Dubito l’abbia fatto apposta”. Ordine: "Non l'ha fatto apposta, ma lo ha fatto per superficialità". Mauro: "Franco ti voglio bene ma non puoi dire che uno è - facebook.com facebook
Il rigore giustamente tolto a #Bonny in Supercoppa Italiana chiude definitivamente il discorso su quello erroneamente a #DiLorenzo in Napoli-Inter. Almeno su questo si è raggiunto un accordo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.