Prato, 24 dicembre 2025 - “Ai ragazzi voglio dire di non associare il calcio ai soldi, alle auto di lusso, alla bella vita. Il calcio è un sogno da inseguire, dove per arrivare servono passione, sacrificio, voglia di emergere. Io gli auguro di fare almeno quello che sono io riuscito a fare, ma purtroppo è destino di pochi. Loro intanto si devono divertire, sognare, appassionare, studiare. Il resto si vedrà col tempo”. E' il messaggio che l'ex bomber di serie A Christian Riganò ha mandato ai baby tesserati della Galcianese che hanno affollato la clubhouse del Conti per partecipare all'incontro con l'ex campione di Fiorentina, Empoli, Messina, Levante e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riganò si racconta ai bambini della Galcianese: “Il calcio è passione”

