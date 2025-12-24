Rifiuti fuori dal cassonetto Ecco la stangata

A partire da gennaio, le sanzioni per chi lascia i rifiuti fuori dai cassonetti subiranno un aumento significativo, con multe che potranno raggiungere i tremila euro. Questa misura mira a incentivare comportamenti più responsabili e a migliorare la gestione dei rifiuti nelle comunità. È importante rispettare le regole per contribuire a mantenere un ambiente più pulito e ordinato.

Giro di vite sul fuori cassonetto: da gennaio le multe per chi lascia i rifiuti all'esterno arriveranno a tremila euro. La recente riforma del Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 (Testo unico ambientale), con la conversione in legge del decreto Terra dei Fuochi in Legge 1472025, ha portato all'entrata in vigore di un regime sanzionatorio significativamente più severo per le violazioni in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul territorio comunale. Con le modifiche normative introdotte, il deposito o l'abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta differenziata è ora punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a tremila euro, in sostituzione della precedente sanzione da 50 a 300 euro prevista dal regolamento comunale.

