Ridurre il numero dei cartellini uno degli obiettivi del Siviglia

2025-12-24 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Intensità, ritmo E molta pressione Sono le chiavi perché il Siviglia di Matías Almeyda possa compensare parzialmente i limiti della rosa. Un'idea di gioco che ha portato la squadra Nervionense ad essere marchiata fin da inizio stagione come a squadra aggressiva. Arrivano alle vacanze di Natale come la squadra che più cartellini gialli ha ricevuto ed è stato anche il primo nell'avere a giocatore sospeso per l'accumulo di avvisi questo corso: Lucien Agoume. Lui giocatore del centrocampo E José Ángel Carmona sono i calciatori che più gialli hanno visto fino ad oggi, con Sette ogni.

