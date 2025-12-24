Richard Romagnoli | Viviamo oltre il limite di tolleranza del nostro cervello È come un ascensore progettato per sei persone in cui ne entrano quindici | prima o poi va in crash Il silenzio ci permette di tornare lucidi
Richard Romagnoli evidenzia come il sovraccarico di stimoli possa affaticare il nostro cervello. Tra notifiche, aspettative e relazioni impegnative, il silenzio si rivela essenziale per ritrovare lucidità e equilibrio. In un mondo sempre più frenetico, dedicare momenti di calma diventa un gesto importante per il benessere mentale.
Tra notifiche incessanti, aspettative natalizie e relazioni che chiedono attenzione, il silenzio è diventato un lusso che spaventa. Il coach Richard Romagnoli racconta perché fermarsi è una necessità biologica ed emotiva, e come ritrovare nella quotidianità – anche durante le feste – uno spazio di quiete capace di rigenerare mente, corpo e relazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Richard Romagnoli: «Viviamo oltre il limite di tolleranza del nostro cervello. È come un ascensore progettato per sei persone in cui ne entrano quindici: prima o poi va in crash. Il silenzio ci permette di tornare lucidi».
