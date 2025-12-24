Ricercato romeno arrestato a Pompei | lui era in fuga la moglie era candidata sindaco
Arrestato a Pompei (Napoli) il 57enne Gheorghe Pacurar, ricercato dal 2020 in Romania; deve scontare 7 anni per evasione fiscale e appropriazione indebita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
lui era in fuga, la moglie era candidata sindaco
