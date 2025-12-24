Ricci Juve, obiettivo numero uno per la regia di Luciano Spalletti. Damien Comolli propone lo scambio con Federico Gatti per convincere il Milan. La Juventus ha individuato in Samuele Ricci l’elemento mancante per completare definitivamente il mosaico tattico di Luciano Spalletti in vista del 2026. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da La Repubblica, l’amministratore delegato Damien Comolli starebbe lavorando a un clamoroso scambio con il Milan per portare il regista della Nazionale a Torino. L’ex Torino, acquistato dai rossoneri in estate per 25 milioni di euro, è considerato da Spalletti il profilo ideale per dettare i tempi della manovra bianconera, grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di interpretare le due fasi con estrema naturalezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ricci Juve, Spalletti punta il centrocampista del Milan a gennaio: un incastro potrebbe convincere il Milan a cedere l'ex Torino

